In occasione del 6 Gennaio, quando all’“Allianz Stadium”, fischio d’inizio ore 20,45, si giocherà Juventus-Napoli, gara che vale per la zona Champions. In occasione della sfida in Piemonte, occhio ai 4 diffidati. in casa bianconera rischio per Cuadrado, mentre per gli azzurri invece Rrahmani, Mario Rui, Anguissa.

Diffidati

Juventus – Cuadrado

Napoli – Rrahamani; Mario Rui e Anguissa

