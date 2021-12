SERIE A, Genoa-Atalanta 0-0, i Bergamaschi non prevalgono

GENOA-ATALANTA 0-0:

inerzia della gara sempre a favore delle offensive atalantatine. Subito in evidenza Zapata. Opportunità, poi, per Malinovskyi e Koopmeiners. Sul finale di tempo, risentimento muscolare per Zapata. Subentra Muriel. Nel secondo tempo, ancora Koopmeiners. Demiral spreca nel gioco aereo. E nel finale anche la punta Piccoli, subentrato, schiaccia troppo di testa. Il Genoa porta a casa lo 0-0. Shevchenko ancora a zero vittorie. Il girone d’andata si chiude con l’Atalanta al 4° posto. Juve a -4.

GENOA (3-5-2):

Sirigu, Biraschi, Bani, Vasquez, Criscito (22′ st Ghiglione), Sturaro (42′ st Hernani), Badelj, Portanova (42′ st Melegoni), Cambiaso, Ekuban, Destro (27′ st Pandev)

(1 Semper, 35 Andrenacci, 2 Sabelli, 5 Masiello, 24 Bianchi, 66 Serpe, 94 Touré, 99 Galdames ).

All.: Shevchenko.

ATALANTA (3-4-2-1):

Sportiello, Djimsiti, Demkiral, Palomino, Zappacosta, Freuler (1′ st De Roon), Koopmeiners (39′ st Piccoli), Hateboer, Miranchuk (20′ st Pasalic), Malinovskyi (20′ st Ilicic), Zapata (45′ pt Muriel)

(1 Musso, 31 Rossi, 13 Pezzella, 32 Pessina, 42 Scalvini, 66 Lovato).

All.: Gasperini.

Arbitro: Valeri di Roma.

Angoli: 8 a 3 per l’Atalanta.

Recupero: 2′ e 4′.

Ammoniti: Sturaro, Freuler, Badelj per gioco falloso.