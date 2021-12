Serie A 19 °giornata, Juventus – Cagliari :Una rete per tempo e tre punti per Allegri!

Prima occasione per la Juventus con Kean che spreca mandando il pallone di testa sopra la traversa. Poco dopo lo stesso attaccante ci riprova ma stavolta trova il palo. Sul finire di primo tempo gli uomini di Allegri la sbloccano con il suo giocatore più pericoloso, Kean che di testa stinsacca facendo rimbalzare a terra e il pallone finisce in rete. Nella ripresa ospiti pericolosi con un tiro di Dalbert, palla che esce di pochissimo. Ancora sardi pericolosi, stavolta Joao Pedro impegna il portiere che in tuffo spazza in angolo. La Juventus la chiude però con Bernardeschi, che servito in area manda la palla all’angolino. Bianconeri gestiscono il vantaggio e dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio. Adesso Juventus a – 4 dal quarto posto.

Tabellino

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Arthur (82′ Locatelli), Rabiot (46′ McKennie); Bernardeschi (89′ De Sciglio), Morata (89′ Kaio Jorge), Kean (72′ Kulusevski). All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, Pellegrini, Rugani, De Winter, Soulé

Cagliari (4-4-1-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Deiola (71′ Oliva), Dalbert (84′ Keita); Pereiro (64′ Pavoletti); Joao Pedro. All. Mazzarri. A disp. Obert, Aresti, Ceter, Radunovic, Faragò, Altare

Arbitro: Dionisi de L’Aquila

Ammoniti: 24′ Carboni, 35′ Dalbert, 85′ Pavoletti

Reti: 40′ Kean, 83′ Bernardeschi