Scontri prima di Napoli/Lazio, emessi sette Daspo

Prima della gara Napoli/Lazio dello scorso 28 novembre, alcuni appartenenti ai gruppi di ultras partenopei attaccarono con volti coperti e armati di bastoni e mazze chiodate le forze dell’ordine piazzate a protezione dei mezzi di tifosi laziali in arrivo. In virtù di tali episodi, sono stati emessi sette Daspo per i tifosi coinvolti in questi scontri. Il questore di Napoli ha adottato Daspo per periodi da tre a otto anni per i sette partecipanti ai suddetti episodi mentre altri 3 Daspo di un anno sono stati assegnati ai responsabili dello scavalcamento dal settore inferiore della curva B a quello superiore nell’incontro Napoli-Torino dello scorso 17 ottobre. Ulteriori 3 Daspo, della durata di 2 anni, sono stati emessi nei confronti dei tre condannati per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio o per porto di oggetti atti ad offendere. Infine, per gli scontri di Napoli-Atalanta, Napoli-Leicester e Napoli-Empoli, sono state sanzionate 13 persone per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, due per essersi trovate in un settore diverso rispetto al titolo posseduto e una per aver usato un fischietto durante la partita.

Fonte: sportface.it