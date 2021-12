Report allenamento – Osimhen con la maschera, Insigne con l’influenza!

Seduta mattutina di allenamento per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domani alle ore 20.45 per la 19esima giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto lavoro su palle inattive, possesso palla e lavoro tattico. Fabian e Koulibaly hanno svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Osimhen (che ha ricevuto la maschera protettiva) personalizzato in campo. Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un tampone antigienico con esito dubbio per cui ha successivamente effettuato un tampone molecolare di cui si attende l’esito in giornata.

dal sito ufficiale della SSCN