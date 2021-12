PRIMAVERA 1 RISULTATI – Successo a Vinovo per il Cagliari. Colpi esterni di Sassuolo e Lecce

Ultime partite del 2021 per il campionato Primavera 1, dove non si giocheranno Bologna-Milan e Fiorentina-Napoli, per i casi Covid, non sono mancate le sorprese. Il Cagliari vince la terza gara di fila, questa volta a Vinovo contro la Juventus per 1-2. Successi esterni per Sassuolo e Lecce contro Empoli e Pescara.

Risultati campionato Primavera 1

Empoli-Sassuolo 0-2

Juventus-Cagliari 1-2

Pescara-Lecce 1-2

