Pagliuca: “Mi piace molto Maignan, Ospina è forte ed ha personalità”

Il quotidiano Avvenire intervista l’ex portiere Gianluca Pagliuca. Durante la chiacchierata, l’ex numero uno di Sampdoria, Inter e Bologna, indica il Milan come anti-Inter e poi non può non soffermarsi sui portieri. Ha un preferito che è Maignan e ammira molto Ospina. Dice:

«A me piace tantissimo Maignan, il francese del Milan. È potente, sveglio, reattivo. Qualche errore è inevitabile, ma parliamo di uno davvero forte. Scegliere lui per il dopo Donnarumma è stato un colpo di classe di Maldini. E con Maignan ci metto anche Ospina, era partito come riserva di Meret ma ha conquistato la fiducia di Spalletti; ciò significa essere bravo e avere personalità».