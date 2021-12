Lo Monaco, ex DS Catania: “Ho sempre giurato e creduto sulle sue qualità”

L’ex ds del Catania e dirigente sportivo, Pietro Lo Monaco, è intervenuto su Vikonos Web Radio/Tv: “Capisco lo scetticismo iniziale di qualche addetto ai lavori, personalmente ho sempre giurato sulle qualità di Spalletti, ho sempre creduto in lui, i risultati sono d’altro canto dalla sua parte. Luciano sta facendo grandi cose, ha rimesso in piedi anche giocatori che sembravano investimenti sbagliati. Tutto ciò non fa altro che legittimare il suo grande lavoro. Di una cosa sono convinto, che il Napoli ha una rosa ampia, di livello e soprattutto ha il tecnico giusto per puntare allo scudetto.”