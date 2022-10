Mimmo Panico (all. Pomigliano femm.): “Dopo la sosta ci prepareremo al meglio per la super sfida contro la Juventus”

Sabato mattina si è giocata la sfida di Coppa Italia femminile, per la fase a gironi tra il Pomigliano e l’A.s. Roma, con il successo per 1-3 delle giallorosse. A fine gara le parole del mister delle “pantere” Mimmo Panico. “La sfida di Coppa Italia contro l’A.s. Roma? Dispiace perchè sull’1-1 avevamo avuto anche occasioni per passare in vantaggio, ma alla distanza le giallorosse hanno dimostrato il loro valore. Dispiace per la terza rete che potevamo evitare. Sono contento del debutto di Longobardi, ragazza che ha contribuito alla promozione in massima serie, così come della 2004 Ruocco. Adesso ci riposeremo per le festività natalizie, prima di prepararci per la sfida contro la Juventus in casa. La sfida contro le bianconere sarà un grande evento e ci faremo trovare pronti. Auguro al club e a tutte le componenti un sereno Natale e buone feste, così come a tutte le famiglie”.

La Redazione