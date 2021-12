Mihajlovic: “L’Inter è favorita per lo scudetto, ma mi piacerebbe vincesse il Napoli”

L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo: “Analizzando le tre sconfitte posso dire che contro il Torino non abbiamo giocato, contro Juve e Fiorentina al netto di un atteggiamento giusto abbiamo fatto degli errori su cui ci hanno subito punito. Il livello del campionato si è alzato e anche noi dobbiamo essere bravi a punire gli avversari quando sbagliano, come quando loro lo fanno con lui. Se vogliamo qualcosa in più dobbiamo dare qualcosa in più. E quel qualcosa dipende da noi stessi non dagli avversari. Il giocatore che più mi ha colpito è Brozovic, mentre per la squadra se dico Inter è scontato… Lo stesso Napoli, nonostante i tanti infortuni, hanno una bella rosa. Come avevo già detto mi piacerebbe se ci fosse il Napoli a vincere lo scudetto”.