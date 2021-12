Manolas racconta gli anni italiani: «Napoli? Più bello alla Roma»

«A Napoli ho vinto una Coppa Italia, ma i ricordi più belli sono legati alla Roma». Queste le parole di Kostas Manolas, ex difensore del Napoli arrivato in azzurro nell’estate del 2019 e passato all’Olympiacos lo scorso giovedì, prima ancora dell’apertura del mercato invernale. «Non è una questione economica, volevo tornare a casa ora che sto ancora bene e non per chiudere la carriera. Il ricordo più bello in Italia è legato alla Roma, al gol col Barcellona». Una scelta di cuore per il difensore ex azzurro. «La grande accoglienza mi spinge a dare ancora di più» – ha spiegato – «Ho vinto un campionato e una Coppa con l’Olympiacos, ma non posso riposare, ho 30 anni e ho più esperienza: devo aiutare negli spogliatoi, per far capire ai compagni cosa è la maglia dell’Olympiacos». In Europa troverà l’Atalanta: «Sono forti. In teoria sono favoriti ma si gioca in undici contro undici, vedremo chi passerà».

Mattino.It