Il Giornale – Hanno violentato il fuorigioco. Siamo passati dal “rigorino” al “fuorigiochino”

Il Giornale, ovviamente in controtendenza rispetto alle opinioni di addetti ai lavori, polemizza sui due gol annullati dal Var in Atalanta-Roma e Milan-Napoli. “Hanno violentato il fuorigioco, una delle poche certezze di questo calcio italiano dove tutto è diventato opinabile. La conseguenza è una sola, dal punto di vista regolamentare, e questo offre la dimensione del danno arrecato: è stato ripristinato, d’ufficio e a insaputa dell’Ifab, il fuorigioco geografico abolito tantissimi anni prima. Tornare indietro adesso sarà più complicato per gli arbitri e il suo designatore. Sarebbe bastato ammettere d’aver sbagliato nella forma a Bergamo e nella sostanza a San Siro per rimettere al centro del villaggio il regolamento. siamo passati dal “rigorino” al “fuorigiochino”.

Fonte IlNapolista