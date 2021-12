[Formazioni] Napoli/Spezia, tre cambi per Spalletti. Dubbio Nzola per Thiago Motta

Il Napoli, da ieri ha ripreso gli allenamenti, obiettivo, chiudere il 2021 al meglio contro lo Spezia, sfida che si giocherà domani sera al “Maradona”. Per il tecnico Luciano Spalletti due buone notizie, il rientro in gruppo di Mario Rui e Insigne, oggi si deciderà se faranno parte o meno della lista dei convocati. Per il resto Lobotka e Mertens in vantaggio su Demme e Petagna. In casa dei liguri, c’è il dubbio Nzola, colpito dal virus gastrointestinale, perciò al momento Strelec favorito per giocare con Manaj. Thiago Motta schiererà il 3-5-2, per concedere pochi spazi e giocare di rimessa.

Fonte: CdS