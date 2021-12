Figic, nessuna proroga per la cessione della Salernitana

Nella mattinata si è riunito un Consiglio Federale straordinario Figc per valutare la possibilità di prolungare la scadenza del prossimo 31 dicembre, entro la quale il club campano dovrebbe necessariamente cambiare proprietà. Dell’esito della riunione ha parlato Giancarlo Abete, commissario straordinario della Lega Nazionale Dilettanti: “Abbiamo preso atto della situazione, ma c’è un iter in corso che entra nella fase decisiva. C’è una scadenza al 31 dicembre e non c’è possibilità di intervento in questo momento. Ci dovranno essere degli offerenti e ci sarà una valutazione da parte del trust se accettare o meno questa eventuale offerta. E se non ci saranno offerte? Verrà fatta una valutazione, ma fino al 31 dicembre l’iter non può essere modificato. Non c’è nessuna delibera innovativa e sarebbe impropria qualunque tipo di modifica”.