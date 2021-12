Dalma Maradona torna a casa, ma prima visita il Paradiso

Dalma Maradona, per avere le autorizzazioni varie alle riprese del suo documentario, “La Hija de Dios” e per girarne alcune scene, è stata per qualche giorno in città e ne ha approfittato per visitarla. Prima di tornare a Buenos Aires, si è recata anche al Centro Paradiso di Soccavo, il luogo dove si allenava suo padre ai tempi del Napoli. Ha incontrato i rappresentanti dell’associazione locale che vuole riaprire la struttura chiusa dal 2004, dopo il fallimento del vecchio club. È in uno stato di totale abbandono. All’ingresso del Centro Paradiso c’è un murale realizzato da un artista dopo la morte di Maradona che lo ritrae proprio con la piccola Dalma su quel campo.