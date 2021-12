Il Napoli, dopo l’addio di Manolas all’Olympiacos, inizia a guardarsi intorno, per cercare il difensore per completare la rosa. Uno dei nomi è sicuramente Jhon Lucumi del Genk, giocatore di piede sinistro, che può giocare anche come laterale. Secondo il portale belga Het Laatste Nieuws, il club azzurro avrebbe bussato alla porta della società fiamminga. Il ragazzo avrebbe scelto l’Atalanta, il Genk, visto l’affare Koulibaly, non chiuderebbe le porte al Napoli.

Fonte: ilmattino.it