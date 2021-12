Coppa d’Africa, Infantino (FIFA): “Capiamo l’importanza di questo torneo, ma ora è diventato un problema”

La Coppa d’Africa, il torneo più importante del continente, sta provocando tante problematiche, soprattutto a livello internazionale, per tanti motivi. Infantino, presidente della FIFA, tenta di trovare una soluzione che sia opportuna per la competizione africana, ma anche per i tanti club che vedrebbero partire i loro giocatori in un momento clou del campionato. “La Coppa d’Africa è una competizione che si gioca ogni due anni e noi capiamo l’importanza di questo torneo – ha detto il numero uno della Fifa -. Fino a poco tempo fa non importava a nessuno che si giocasse d’inverno. Ora è diventato un problema perché molti giocatori africani giocano in grandi club, che li perdono in un momento clou della stagione. Se possiamo riprogrammare il calendario, e assicurarci che la Coppa sia giocata nella grande finestra internazionale di settembre, anziché a gennaio o febbraio, avremmo risolto un problema a tanti campionati. È parte del processo di cui stiamo parlando”.

CdS