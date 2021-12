Caiazza, giornalista: “Elmas? Si sta prendendo un posto fisso con Spalletti”

Su Radio Marte, è intervenuto Salvatore Caiazza, giornalista, ecco le sue parole: “Insigne? L’esito incerto porta al COVID-19...eventualmente dovrà stare in quarantena alla vigilia delle vacanze natalizie. Speriamo torni presto a disposizione, anche se abbiamo visto come soprattutto Politano abbia fatto fatica. Elmas? Ha una crescita immensa davanti a sé, si sta prendendo un posto fisso grazie a Spalletti che lo carica sotto ogni punto di vista. Ha la qualità di un calciatore che in quelle zone del campo può fare di tutto. Senza Insigne per fortuna è uscito fuori lui. Chiunque ci metti non dà lo stesso apporto. Rinnovo? Non doveva passare l’Europeo, andava trovato un accordo prima. Dal momento in cui l’Italia ha vinto con lui come protagonista il gioco era già fatto”.