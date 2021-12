Alia Guagni dice addio all’Atletico Madrid. Possibile ritorno in Italia?

Alia Guagni, difensore dell’Italia, da oggi dice addio all’Atletico Madrid, dopo un anno e mezzo davvero positivi tra successi e rapporti con il pubblico spagnolo. Ora il suo futuro, come per Tatiana Bonetti, potrebbe esserci l’Italia. Su tutte l’A.c. Milan e l’Inter, oltre alla Fiorentina, dove per lei sarebbe un ritorno. Ecco la sua lettera d’addio: “La mia avventura a Madrid finisce qui, è stato un anno e mezzo intenso, ho cercato in tutti i modi possibili di lasciare qualcosa di mio! Abbiamo vinto la Supercoppa di Spagna e combattuto in Champions, abbiamo vinto il primo derby contro il Real Madrid e queste sono le esperienze che mi porterò per sempre! È ora di andare avanti e trovare un posto dove potermi esprimere meglio, per crescere di più! Voglio ringraziare tutti i tifosi dell’atletico che dal primo minuto mi hanno fatto sentire a casa. Avete riconosciuto in me una di voi, disposta a dare sempre il meglio per difendere i colori che indosso e lottare per i nostri sogni! Ringrazio e saluto tutti coloro che mi hanno accompagnato in questa bellissima avventura e vi auguro di raggiungere tutti i vostri obiettivi! Sono sicura che un giorno vi rivedrò tutti”

Fonte: facebook Alia Guagni