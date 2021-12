Voto al centrocampo – Zielinski in versione monstre, delude Demme

5,5 Demme

Kessie e Tonali hanno un compito: evitare che possa iniziare l’azione. E allora lui deve conquistare spazio e quando lo trova il suo piede non riesce sempre a dare aria alla manovra e qualche ripartenza rallenta per le sue esitazioni e le sue imprecisioni. Perde via via il passo per contrastare la fisicità della mediana rossonera.

6 Anguissa

Tonali lo tallona, ma mica solo lui: è un continuo rincorrerlo, Sovrasta , poi è ovunque, con intensità spaventosa e gamba meravigliosa. colossale presenza, spazza tutto e imposta come si deve. Perde poi un pallone dopo l’altro. Due rinvii sballati stavano per regalare il pari di Ibra nel finale.

8 Zielinski

Decine di palloni giocati, difesi, accarezzati, persi e guadagnati. Determinant Fa spesso l’elastico, i due mediani del Milan lo tempestano di attenzioni per evitare che il suo genio possa fare danni ma quando deve preoccuparsi di tenere la linea lo fa da vero centrocampista, anche mostrando ruvidezza. Piede stellare e grinta da vendere: onnipresente, Tonali non sai mai che fare.

6.5 Elmas

Quasi deve abbassarsi per colpire di testa e beffare di testa Maignan, abile a sfilare di fianco a Tonali e Ibra neppure fosse un fantasma. Va in difficoltà quando Florenzi si accentra e lui si limita a seguirlo e basta. Cala in maniera evidente col passare dei minuti nella ripresa.

Fonte: Il Mattino