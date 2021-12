Dopo il pari al “Picco” contro l’Empoli, lo Spezia ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di mercoledì contro il Napoli al “Maradona”. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo contro i toscani e lavoro in campo per il resto del gruppo. In dubbio Nzola a causa di un virus intestinale, mentre domani mattina rifinitura prima della partenza per il capoluogo campano.

Fonte: acspezia.com