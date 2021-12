Romina Pinna (att. Napoli): “Per la maglia azzurra voglio dare il mio contributo”

Questa mattina il Napoli femminile ha ufficializzato l’acquisto della punta ex Pomigliano, Cesena e Cittadella Ladies Romina Pinna. La punta di origini sarde ha voglia di dimostrare il suo valore e farlo in serie A. Ecco le sue prime parole: “Napoli è …. Inizia oggi la mia nuova esperienza calcistica .Ringrazio il Napoli Femminile per avermi voluta e accolta , non vedo l’ora di dare il mio contributo sul campo. Un ringraziamento speciale @geaworld_women ed Elvira per avermi aiutata e ascoltata in questi mesi. Ora zero chiacchiere, solo fatti. Forza Napoli”

Fonte: Facebook Romina Pinna