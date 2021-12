Mirabelli: “Milan-Napoli è stata una bellissima partita, peccato per l’episodio finale…”

L’ex dirigente del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato a Radio Goal, su Kiss Kiss, della vittoria del Napoli in quel di San Siro contro il Milan: “Milan-Napoli è stata una bellissima partita, peccato per quell’episodio arrivato nel finale di gara. Ha rovinato tutto. Ora si parla solo di quello”. Chiaro il riferimento alla rete annullata a Kessié. Mirabelli però non prende posizione sulla decisione di Massa. “Ora si parla quasi esclusivamente delle decisioni arbitrali trascurando tutto ciò che si è visto in campo. Io sono convinto che la lotta per i primi quattro posti sia più aperta che mai. Inter, Milan, Napoli e anche l’Atalanta possono lottare per la vittoria finale. Complimenti anche alla società azzurra. Juan Jesus, ad esempio, è arrivato da svincolato e sta facendo benissimo”.