Le armi di Elmas, duttilità e tenacia, il resto lo ha fatto Spalletti

E’ diventato un vero e proprio jolly per il Napoli di Spalletti, ed anche ieri sera non ha deluso le aspettative, e non solo per il gol della vittoria. “Elmas non ha mai saltato una partita: sempre presente e sempre in campo, almeno per uno spezzone di gara. Spalletti lo ha cominciato ad apprezzare sin dal suo sbarco a Castelvolturno e il macedone ha risposto presente. La sua duttilità, poi, gli ha consentito di coprire diversi vuoti che si sono aperti settimana dopo settimana. Ultimamente, proprio da vice-Insigne. Quello di ieri è stato il suo secondo centro in campionato, dopo il sigillo alla prima giornata contro il Venezia. Le sue prodezze le ha riservate soprattutto all’Europa League, dove è emerso addirittura con 4 reti nelle 6 gare del girone, tra cui la doppietta decisiva contro il Leicester che ha permesso al Napoli di qualificarsi. A proposito, da giocatore macedone, Elmas potrebbe essere uno degli spauracchi che l’Italia si troverà di fronte nel primo spareggio per andare ai Mondiali in Qatar. Ancora non è certo, perché al momento risulta squalificato. Ma l’indicazione è che gli stop per somma di ammonizioni e le diffide possano essere cancellati per le sfide decisi ve di marzo”.

Fonte CdS