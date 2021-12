E’ stato il VAR Di Paolo (meno male c’era lui a Lissone) a salvare la partita di Massa (IL CDS vota 6), fino a quel momento piatta, da sufficienza pulita. L’annullamento del gol di Kessie per fuorigioco precedente di Giroud (e vi spiegheremo perché lo è) è una finezza, complimenti. Massa (che fino a cinque mesi fa faceva scrivere sui social che il suo coinvolgimento in Rimborsopoli aveva messo fine alla carriera, poi gli organi giudicanti dell’AIA gli hanno comminato un mese e mezzo nonostante le contestazioni e dal primo gennaio sarà addirittura Elite dell’Uefa) ha commesso qualche sbavatura dal punto di vista disciplinare (Messias e Juan Jesus erano da giallo su Di Lorenzo e Tonali, ammonizione inventata a Malcuit) e tecnico (come fa non essere fallo Tomori su Petagna? ed è solo un esempio), ma non commette errori gravi.

FUORIGIOCO

Al momento del tocco in avanti di Kalulu, Giroud è a terra e davanti a lui, sdraiato come lui, c’è Juan Jesus: il contatto fra i due è evidente, forse non voluto, ma Giroud muove anche le gambe quando il pallone passa da quelle parti. Bravo Di Paolo a chiamare l’OFR, fa bene l’arbitro a giudicarlo interferente. Come avrebbe dovuto fare ieri Irrati (e non Nasca) in Atalanta-Roma, se il VAR lo avesse chiamato (come avrebbe dovuto).



NO RIGORE



Cross di Ballo Touré, pallone sulla mano sinistra di Rrahmani, non è rigore per due motivi: c’è un’evidente spinta di Ibra prima sul difensore azzurro; il braccio è in appoggio a terra e lui fa per toglierlo.



VAR: Di Paolo 6,5



Dicono che sia il più bravo. Non dicono male…

Fonte: CdS