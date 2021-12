La difesa ritorna bunker e c’è il decimo clean sheet

Dopo qualche “colpo a vuoto”, la difesa del Napoli torna ad essere blindata. Dopo i sei gol incassati nelle ultime tre partite, Ospina torna imbattuto per il decimo clean sheet dall’inizio della stagione in campionato. I partenopei continuano ad essere la difesa meno battuta del campionato con 13 reti subite in 18 partite, l’Inter capolista ne ha incassate due in più ed è a quota 15. Le assenze un po’ in tutti i reparti delle ultime settimane di sicuro non hanno aiutato, ma contro il Milan la formazione di Spalletti è tornata insuperabile. Perfetto il compito svolto dai difensori ma preziosissimo il lavoro di tutti a cominciare dagli esterni di attacco Lozano e Elmas, che si sono sacrificati tantissimo nei ripiegamenti, e dal grande lavoro di Petagna per far risalire la squadra. Prezioso poi l’apporto tattico dei centrocampisti centrali: il Napoli ha difeso da squadra e così hanno potuto brillare ancora di più gli uomini del reparto arretrato. Nessun errore, capacità di tenere il Milan lontano dall’area di rigore con un po’ di sofferenza solo negli istanti finali superato con grande carattere e grande cuore.

Il Mattino