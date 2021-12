Il Napoli femminile acquista l’attaccante Romina Pinna

Romina Pinna è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. L’attaccante sarda, classe 1993, arriva dal Cesena, club con il quale ha collezionato otto presenze e due reti in questa prima parte di stagione. Pinna lo scorso anno ha contribuito in maniera significativa alla promozione in A del Pomigliano con 13 reti e nel recente passato ha realizzato lo stesso bottino di gol con il Chievo (stagione 2018-2019). Pinna, cresciuta nella Torres, ha militato anche due stagioni a Bari e vanta una esperienza in Inghilterra con la prestigiosa maglia del West Ham. È già al lavoro a Casamarciano e sarà a disposizione sin dalla prima giornata del girone di ritorno. Nel contempo, il Napoli Femminile rende noto che Ilaria Capitanelli ha fatto rientro al Bari, club dal quale era arrivata in prestito in estate. Ad Ilaria vanno i ringraziamenti da parte del Napoli Femminile per l’apporto che ha fornito alla causa in questo scorcio di stagione.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile