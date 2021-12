Giuntoli, sincero: “Se la Coppa d’Africa non si dovesse disputare ne saremmo felici”

Il campionato, non ostante abbia una capolista solida ed esperta, mai come quest’anno non è deciso. Semplicemente perchè c’è l’incognita Coppa d’ Africa. Il Napoli perderà dei pezzi, ma sta imparando come sopperire, ma anche altre squadre vedranno partire dei calciatori. Sì, perché al detto delle polemiche e dei dubbi degli ultimi giorni, la competizione continentale in programma in Camerun si dovrebbe giocare regolarmente. Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli a pochi minuti dall’inizio della gara di ieri contro il Milan ha dichiarato «Siamo interessati, noi pensiamo sempre all’incolumità della gente. L’importante è che si facciano le cose con criterio. Se non si dovesse disputare saremmo ovviamente più felici». Certo, per il Napoli sarebbe un bel vantaggio perché perdere Osimhen, Koulibaly e Anguissa vorrebbe dire privarsi dell’ossatura centrale della squadra ancora una volta. Anche Spalletti ci spera e incrocia le dita. Certo, intanto Spalletti spera anche che Koulibaly e Osimhen possano tornare quanto prima a disposizione.

Il Mattino