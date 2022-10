Federcalcio, potrebbe arrivare oggi la svolta sulla sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi

Il Covid non arresta la sua corsa, e sono attesi in questi giorni nuovi provvedimenti in merito alle limitazioni per gli ingressi negli stadi, ma al vaglio ci sono anche altri provvedimenti. “Federcalcio e Lega attendono sviluppi, consapevoli del fatto che a un aumento delle limitazioni corrisponde la riduzione del numero dei tifosi e, ovviamente, degli incassi; sarà argomento di dibattito nel consiglio Figc di domani a Roma. Intanto, oggi potrebbe arrivare la svolta sulla sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi: nel decreto approvato a metà ottobre non vi era traccia del provvedimento chiesto a gran voce dalla Federcalcio, ma nella legge di bilancio dovrebbe trovare posto. Se ne sta discutendo in Senato, dove gli oltre 600 emendamenti vengono valutati uno a uno. Non si tratta di un ristoro, ma aiuterebbe le società a respirare, posticipando il pagamento delle tasse dei primi 4 mesi del 2022 (gennaio, febbraio, marzo e aprile) nei successivi 7 mesi (da maggio a novembre).”

Fonte CdS