Corbo: “Spalletti ha dimostrato che non esistono posti fissi”

Antonio Corbo, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live. “Spalletti ha cambiato la squadra ed ha dimostrato che non esistono posti fissi: chi vuole giocare deve impegnarsi e quando non ce la fa, il tecnico mette il calciatore in panchina e fa giocare chi sta meglio. Quella di Spalletti è la rivincita di tutti quegli allenatori che non hanno i titolarissimi. Zielinski non riusciva a trovare la giusta collocazione in campo, ma contro il Milan ha giocato una strepitosa partita. Lui gioca con un tocco e via ed ha un qualcosa in più di Hamsik, forse nella velocità”.