Corbo: “Non credevo alla vittoria del Napoli a Milano. Spalletti ha dimostrato che non esistono posti fissi”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista: “Spalletti ha cambiato la squadra ed ha dimostrato che non esistono posti fissi: chi vuole giocare deve impegnarsi e quando non ce la fa, il tecnico mette il calciatore in panchina e fa giocare chi sta meglio. Quella di Spalletti è la rivincita di tutti quegli allenatori che non hanno i titolarissimi. Zielinski non riusciva a trovare la giusta collocazione in campo, ma contro il Milan ha giocato una strepitosa partita. Lui gioca con un tocco e via ed ha un qualcosa in più di Hamsik, forse nella velocità. L’affare Manolas è stato gestito male, ma credo non si sia comportato bene il giocatore che a tutti i costi ha voluto cambiare casacca. Il Napoli ha 95 possibilità, forse anche 98 di arrivare in Champions e lottare fino in fondo. Prima del match di ieri ero pessimista perché consideravo il match col Milan difficilissimo ed invece il Napoli ha disputato una gara straordinaria e Spalletti ha dimostrato la sua bravura. La gente può essere delusa, ma il Var fa giustizia di certi pregiudizi. Il Napoli non è stato di certo favorito, si è avvantaggiato del Var stavolta. Pizza napoletana o romana? Non sono in grado di dare giudizi sulla pizza, ma posso affermare che De Laurentiis sulla pizza non ha detto la verità perché qualche anno fa ha supplicato Enzo Coccia uno dei migliori pizzaioli napoletani perché diventasse suo socio a Los Angeles”.