Si ritorna subito in campo per l’ultima giornata del girone di andata di questa stagione 2021-22. Il Napoli attende lo Spezia al Maradona e vuole cercare di chiudere in bellezza a Fuorigrotta dopo i due incidenti di percorso casalinghi con Atalanta ed Empoli. La partita ci sarà mercoledì 22, di conseguenza domani è già vigilia e si attende di poter parlare della gara con mister Spalletti. Il tecnico degli azzurri incontrerà la stampa per la consueta conferenza, domani alle ore 14.00.