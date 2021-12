Classifiche a confronto: Napoli a +5, per la Viola è tutta un’altra storia!

Fine anno solare, manca una sola giornata al termine del girone d’andata, è il momento per mettere le classifiche a confronto. Dopo 18 giornate di Serie A, l’Inter che ieri s’è laureata campione d’inverno ha tre punti in più rispetto alla scorsa stagione. -4 per il Milan, mentre bene per Napoli e Atalanta che hanno rispettivamente cinque e quattro punti in più. In positivo, spiccano il +13 della Fiorentina e il +12 del Torino. In negativo, il -6 del Sassuolo e il -5 di Juventus, Genoa e Spezia.

Inter 43 (+3 rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 18 giornate)

Milan 39 (-4)

Napoli 39 (+5)

Atalanta 37 (+4)

Roma 31 (-3)

Fiorentina 31 (+13)

Juventus 31 (-5)

Lazio 28 (-3)

Empoli 27 (in Serie B)

Torino 25 (+12)

Sassuolo 24 (-6)

Bologna 24 (+4)

Hellas Verona 23 (-4)

Udinese 20 (+3)

Sampdoria 19 (-4)

Venezia 17 (in Serie B)

Spezia 13 (-5)

Genoa 10 (-5)

Cagliari 10 (-4)

Salernitana 8 (in Serie B)