La diffusione del Covid è di nuovo all’ordine del giorno, con i contagi che salgono giorno dopo giorno. E’ così che si sta pensando anche a nuove norme per accedere agli stadi, come scrive oggi Il Corriere dello Sport.

“Nella morsa del Covid, di nuovo. In un mese è cambiato tutto: dalla richiesta per far giocare Italia-Svizzera con il 100% di pubblico all’Olimpico al tampone obbligatorio per accedere allo stadio. Un test che sarebbe necessario anche per chi ha già il Super Green Pass e si è sottoposto a tutte le dosi necessarie. A rimetterci soprattutto i tifosi, costretti a pagare un doppio ticket: biglietto più tampone da 15 euro. Giovedì a Palazzo Chigi è prevista la cabina di regia in vista del Consiglio dei Ministri. Gli scienziati del Cts porteranno sul tavolo del governo la proposta che, nel caso in cui venisse approvata (e non è detto che lo sia), dovrebbe riguardare soltanto il periodo delle feste: quindi per la Serie A i turni del 6 e del 9 gennaio. Ma le cose potrebbero cambiare sull’onda emotiva dei casi in aumento. Il provvedimento riguarderebbe la partecipazione a tutti gli eventi nei luoghi affollati, incluse feste in piazza, discoteche e locali, mentre cinema e teatri (dove il pubblico è considerato più disciplinato).