CdS, i voti all’attacco azzurro – Lozano fa entrambe le fasi senza e punge coi dribbling

Il Napoli ha battuto il Milan ieri sera al Meazza per 0-1, agganciando i rossonero al secondo posto. Il Corriere dello Sport dà i voti all’attacco del Napoli.

Lozano 6,5

Spalletti gli chiede di fare entrambe le fasi e lui non si dimentica quella difensiva (7 recuperi). Punge con il dribbling e, anche se perde qualche pallone di troppo, la sua prestazione è un buon segnale.

Petagna 6,5 -Preferito a Mertens, si batte con il fisico e permette alla squadra di salire. Si fa anticipare da Tomori dopo uno scatto sul filo del fuorigioco, ma è preziosissimo perché il Diavolo non schiacci il Napoli nella sua metà campo.

Elmas 7 – Secondo gol in campionato, il sesto in stagione. E’ in ottima forma: parte a sinistra, nella zona dell’assente Insigne, e mostra una bella gamba. Dà equilibrio alla squadra e non si risparmia mai. Fonte: CdS