CdS – Come Insigne, ma senza “tiraggiro”. Elmas ha sostituito il capitano

E’ stato grazie al suo gol, segnato dopo 5 minuti di gioco, che il Napoli ha agganciato il Milan al secondo posto, ed è tornato in corsa per lo scudetto, così Elmas, ha sottolineato ancora una volta la sua importanza nel Napoli di Spalletti. Il macedone ha sostituito il capitano, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Come Insigne, ma senza “tiraggiro”. Insomma, Elmas ha sostituito in tutto e per tutto il capitano: andando ad occupare la sua zona di competenza, ovvero da esterno mancino, ma soprattutto nel far male al Milan. Già perché Lorenzo è stato spesso protagonista nelle sfide con i rossoneri: 6 gol in 19 incroci non possono essere soltanto una coincidenza. Metà di questi, peraltro, sono arrivati a San Siro, a firmare due vittorie del Napoli. E allora Elmas non ha fatto altro che raccoglierne il testimone, firmando la rete del successo partenopeo: un’incornata all’alba del match, su corner di Zielinski, che ha sorpreso sia Tonali, l’avversario più vicino, sia Maignan. Così, su quel gol, il Napoli ha costruito la sua partita, aspettando e ripartendo. E, alla fine, strappando i 3 punti, utili per l’aggancio ai rossoneri al secondo posto”.