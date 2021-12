Bergonzi, ex arbitro: “Giusto annullare i gol di Atalanta e Milan”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro e opinionista Mediaset.

“Tante discussioni, troppe in questo weekend, per i gol annullati per fuorigioco in Atalanta-Roma e Milan-Napoli. Sono stati casi complicati e controversi. La gente fa fatica a comprendere il regolamento, è difficile. Questi arbitri hanno applicato bene il regolamento? Sì, alla perfezione. Perché nei cavilli regolamentari ci sono parti dove si dice che se il giocatore interferisce nell’azione è in fuorigioco. Palomino disturbava? Giroud disturbava? Per il regolamento, siccome erano così vicini, interferivano e quindi il fuorigioco è punibile. Gli arbitri hanno applicato perfettamente il regolamento. Due scelte giuste, totalmente avvallate da AIA. A Bergamo sarebbe stato meglio per Irrati andare al monitor, avresti dato più certezze, sarebbe stato più bello da vedere, ma alla fine è stata presa la decisione giusta. Ieri sera è stata fatta la cosa perfetta.

Fallo di Giroud su Juan Jesus? Sono d’accordo ma quello è da vedere sul terreno, ed è un intervento irregolare e falloso. Ho dei dubbi che il Var sarebbe intervenuto su questo intervento, per la definizione di chiaro ed evidente errore. Applicata bene la regola del fuorigioco, sono stati bravi i fischietti.”

Fonte: 1StationRadio