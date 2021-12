Bargiggia: “Spalletti si è ripreso Napoli grazie ad una mossa geniale”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia.

“Spalletti si è ripreso il Napoli. È tornato in panchina e senza di lui due sconfitte. Ieri, mossa geniale, Pioli si aspettava Mertens e lui ha messo Petagna. Lo spirito è stato: il Milan ci viene a giocare addosso e pressare, noi li mettiamo in difficoltà con i lanci lunghi su Petagna. Il Napoli si è ripreso dei punti in classifica e si è rimesso in corsa per lo scudetto. Da gennaio comincerà un altro campionato. Il Milan è in una mini crisi, si era visto la settimana scorsa con il pari al 92′ contro l’Udinese, ieri Ibra neutralizzato. Il Milan ha problemi in attacco. Dovranno intervenire sul mercato, soprattutto in difesa. Una squadra con la coperta corta, si è retta sulla corsa degli esterni e ha portato palloni dentro l’area ma adesso è in sofferenza. Questa sembra diventare una caratteristica delle squadre di Pioli. L’Inter sta meravigliando tutti per i numeri e quasi in sordina è campione d’inverno. Inzaghi ha fatto dimenticare Conte. Sta beneficiando del lavoro di Conte? Nella mentalità probabilmente sì, ma come qualità e individualità no. In questo momento l’Inter è la candidata più seria allo scudetto, le altre hanno molti più problemi. La Juventus si è sistemata in difesa, il problema è che continua a non esserci gioco d’attacco. Sabato hanno vinto due squadre che sono l’anti calcio come costruzione, come Roma e Juve. Per fortuna ha vinto il Napoli, dove Spalletti fa calcio.”

Fonte: 1StationRadio