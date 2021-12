Bargiggia: “Gasperini antisportivo, da sanzionare”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia.

“Non capisco La Gazzetta dello Sport che dice che il gol del Milan non fosse da annullare, ma il regolamento dice altro. La sconfitta del Milan è pesante e pesa anche il ritorno al successo del Napoli. Gasperini dovrebbe studiare il regolamento. Pioli, invece, è stato molto più signore. Ha commentato la vicenda, però non ha fatto il cinema di Gasperini che ha avuto un giorno per pensarci e ci ha pensato male, non ha fatto un passo indietro ieri sera a Sky. Ha tirato fuori la solita tarantella, dicendo che vuole sentire gli audio del Var, ma non sta a lui decidere. Sentiamo allora cosa dice lui al suo vice. Gasperini è così, quanto di più lontano ci sia dalla cultura sportiva, è sempre stato così, quando perde ha sempre qualcosa contro gli arbitri, è irrecuperabile. Mi stupisco come sia passiva la società Atalanta, che è una società con un progetto fantastico, presa da esempio, nel gestire questa comunicazione antisportiva. Non so se ci siano gli estremi per sanzionarlo. Non abbiamo praticamente mai visto un intervento di Percassi sul tema, l’Atalanta è un club nelle mani del suo allenatore, anche come comunicazione, perché anche nella gestione disciplinare dei calciatori fa tutto Gasperini. Aveva cacciato Papu Gomez e ha fatto cedere Gollini. C’è una polemica a Bergamo, rimpiangono Gollini, per il calcio di Gasperini ha caratteristiche migliori di Musso, che comunque è un ottimo portiere. Anche lì, però, la società è completamente piegata sulle scelte dell’allenatore: Gollini dato via perché non andava d’accordo con Gasperini.”

Fonte: 1StationRadio