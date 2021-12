Bargiggia: “Calciomercato? Non alziamo troppo le aspettative”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia.

“Calciomercato? Non sarà impattante, c’è attesa sulla Juve dopo l’aumento di capitale, ma a margine del Bologna Arrivabene è stato chiaro sull’utilizzo di questi soldi. La Juve ha l’obiettivo di fare uscire Arthur e poi provare a vedere se a centrocampo o attacco riuscirà a prendere calciatori in prestito. Lavora su calciatori in scadenza come Witsel o Zakaria. In attacco suggestione Icardi ma da quello che so il PSG non apre al prestito senza obbligo, credo che nemmeno il Sassuolo voglia privarsi di Scamacca a gennaio. Sulla Juve due temi: Raiola con le parole su de Ligt e a fine stagione c’è la possibilità che venga ceduto. L’altro è il tema di Chiesa, nel suo contratto c’è scritto che se la squadra va in Champions il prestito diventa obbligo, altrimenti non è obbligata, situazione da monitorare. Sul Napoli Giuntoli è stato chiaro: ricerca del difensore in prestito gratuito. De Laurentiis non investirà denaro, ma credo che possa arrivare un’occasione, confido nelle capacità di Giuntoli e dello staff. In questo senso, l’acquisto di Anguissa è stato un colpo da maestro, sono fiducioso che verrà preso un difensore con una formula simile”

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: “1StationRadio