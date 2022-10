Bagni: “Scelta intelligente di Spalletti partire con Petagna davanti. Il Napoli dovrà fare un innesto a gennaio”

“Non siamo mai rimasti fuori dalla lotta scudetto, ma è chiaro che dopo la vittoria di ieri qualcosa è cambiato. Mettere Petagna là davanti è stata una scelta intelligente di Spalletti perché l’attaccante ha fatto salire la squadra. Può sbagliare, fare qualche errore tecnico, ma Petagna lotta come un leone per quella maglia. Non ha mai avuto timore, non si è mai fatto anticipare, ha distribuito palloni intelligenti ai compagni, ha davvero disputato una prestazione intelligente.