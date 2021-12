Anche Juan Jesus grande protagonista nello stadio che è stato “suo”

Juan Jesus sta crescendo partita dopo partita, partendo da esterno, ed ora sostituendo Koulibaly infortunato, da centrale. Così anche ieri sera, contro il Milan, ha giocato una partita da protagonista, nello stadio che è stato “suo” ai tempi dell’Inter, come scrive oggi Il Corriere dello Sport. “Irregolare il gol del Milan. Anche il brasiliano, titolare al fianco di Rrhamani, è stato grande protagonista nello stadio che è stato “suo” ai tempi dell’Inter. C’era lui nell’azione della rete annullata a Kessie: «La regola è chiara – ha sottolineato il centrale – e va rispettata. Il gol non era buono perché Giroud non mi ha lasciato giocare pulito. Potevo intervenire meglio, ma ovviamente con un uomo addosso è diverso…». Juan Jesus si è goduto i complimenti anche se, con un pizzico di orgoglio, ha osservato: «Io sono in Italia da 10 anni, ho giocato all’Inter e alla Roma. Questo stadio lo conosco bene perché ci sono stato cinque anni e per questo sono sceso in campo tranquillo e consapevole delle mie qualità. Ero tranquillo di testa e il risultato mostra che abbiamo fatto tutto ciò che abbiamo provato in allenamento. Io sono sempre stato un professionista, anche quando mi hanno criticato. Abbiamo disputato una grande partita e meritiamo questi tre punti».