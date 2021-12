Ultime Milan – Pioli oggi deciderà su Theo Hernandez. Un dubbio in vista del Napoli

Se in casa Napoli la questione infortuni non fa dormire sonni tranquilli a Spalletti, lo stesso vale anche per il tecnico del Milan Stefano Pioli. Oltre Calabria, Kjaer, Rebic e Leao, è anche in forte dubbio Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese per tutta la settimana non si è allenato a Milanello per un forte stato influenzale. Solo questa mattina si prenderà una decisione, ma in caso di recupero, andrebbe in panchina, dov’è pronto il senegalese Ballò Tourè. Per il resto un ballottaggio a destra con Florenzi in leggero vantaggio su Kalulu.

Fonte: A. Vitiello CdS