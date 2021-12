In mattinata, in occasione della lista dei convocati, il tecnico del Milan Stefano Pioli, aveva inserito anche il terzino sinistro Theo Hernandez. La novità invece dell’ultim’ora è che il mancino francese ha risentito dello stato febbrile ed è per questo che è stato risparmiato e non ci sarà quindi contro il Napoli. Oltre all’ex Real Madrid, si aggiungono tra gli altri: Kjaer, Calabria, Rebic e Leao.

Fonte: acmilan.com