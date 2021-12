Sky – Difesa azzurra: i nomi ci sono, ma le trattative sono complicate

Milan/Napoli, di scena questa sera a San Siro. Due squadre che, a gennaio, dovrebbero rafforzare il proprio reparto difensivo. Il Napoli, viste le lacune ataviche a sinistra e, anche al centro, in virtù della partenza di Kostas Manolas. Stando a quanto riportato da Sky Sport, i due nomi attenzionati da entrambi i club sono quelli di Bremer del Torino e di Botman del Lille. Sembrano però, tutte e due, trattative complicate. I rispettivi club di appartenenza, infatti, non hanno intenzione di cederli a gennaio. Gli azzurri dovranno andare o su chi non gioca nei grandi club o dovrebbero anticipare un affare in mente per giugno.