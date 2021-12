SETTORE GIOVANILE – Napoli Under 17-Reggina 7-2, azzurrini in gran spolvero

Questa mattina, presso il Complesso Kennedy, si è giocata la gara di campionato categoria Under 17, tra il Napoli di Liguri e la Reggina. Gli azzurrini sono apparsi in gran spolvero già nel primo tempo con la doppietta di Vilardi, poi una rete a testa di Russo, Solmonte e Attanasio, per gli ospiti la rete di Cannistrà. Nella ripresa a segno per i partenopei, Peluso e Grieco, per gli amaranto la rete di Palumbo. Nel finale ospiti in nove per le espulsioni di Romeo e Malara.

Fonte: tuttoreggina.com