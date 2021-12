Serie A, Spezia/Empoli 1-1, doppia autorete ed un punto per parte

La gara delle 15.00 di questa domenica di Serie A è stata Spezia/Empoli, terminata con il risultato di parità, un gol per parte, o, per meglio dire, un’autorete per parte. Quinto risultato utile per i toscani, sesta gara senza vittoria per i liguri.

Spezia – Empoli 1-1 50′ aut. Marchizza, 71′ aut. Nikolaou

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni (72′ Kovalenko), Reca; Nzola (82′ Colley), Manaj (72′ Agudelo). A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Ferrer, Antiste, Sher, Nguiamba, Strelec, Bertola. All.: Thiago Motta.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Romagnoli, Marchizza (63′ Parisi); Bandinelli (63′ Bajrami), Ricci, Henderson; Zurkowski, Di Francesco (63′ Cutrone); Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Stulac, Romagnoli, Mancuso, Fazzini, La Mantia, Fiamozzi, Asllani, Viti. All.: Andreazzoli.

ARBITRO: Maggioni

AMMONITI: Maggiore, Tonelli, Bandinelli, Amian, Kovalenko