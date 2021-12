Domenica 19 Dicembre allo stadio “Meazza”, si giocherà alle ore 20,45 il big-match per il vertice tra il Milan e il Napoli. Partita che rievoca i fasti degli anni ’80 con Maradona da una parte e gli olandesi con Arrigo Sacchi in panchina dall’altra. Per la sfida in terra lombarda occhio ai diffidati, tutti in casa azzurra.

Napoli – Rrahamani, Mario Rui e Anguissa

Fonte: goal.com