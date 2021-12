SERIE A – Milan-Napoli 0-1, i top e il flop della squadra azzurra

Il Napoli questa sera, con tante assenze, ha affrontato il Milan allo stadio “Meazza” per dare un segnale ai tanti scettici. Al primo affondo gli azzurri passano, angolo di Zielinski, colpo di testa di Elmas e Maignain è battuto. I rossoneri sembrano storditi, poi decidono di andare in avanti con Ibrahimovic che di testa sfiora il pari. I partenopei cercano di giocare di rimessa, con Petagna che fa salire la squadra. La ripresa cercano i ragazzi di Pioli di cambiare il volto della gara con Messias, ma il tiro termina alto. Petagna manca lo stop su lancio di Lozano. Nel finale Kessie pareggia, ma il VAR annulla per irregolarità di Giroud. Un successo che regala al Napoli il secondo posto agganciando il Milan al secondo posto. Ecco le pagelle della sfida del “Meazza”.

Top

Ospina 6,5 – L’estremo difensore colombiano come sempre bene in fase d’impostazione e nelle uscite. Ottimo sul tiro di Ibrahimovic e comanda il reparto arretrato con autorità.

Malcuit 6,5 – In una partita d’emergenza, con le assenze in difesa, il terzino francese, ha confermato la sua crescita in fase di spinta. Difende bene su Krunic e quando può spinge in avanti. Crescita sul piano fisico.

Juan Jesus 7 – Per l’ex Inter era un derby ma lo ha affrontato con animo guerriero e anche con tecnica. Davvero non ha sbagliato un anticipo ed è stato perfetto nei novanta minuti. Da meteora a uomo della difesa, senza far rimpiangere Koulibaly.

Rrahmani 7 – Il giocatore del Kosovo aveva in Ibrahimovic il cliente peggiore, ma come sempre l’ex Verona è stato attento e concentrato, bene di testa e nelle diagonali difensive. Ormai è il muro dell’Est

Di Lorenzo 6,5 – L’ex Empoli, stasera sul lato sinistro, aveva contro Messias, ma se l’è cavata. Anche con un cartellino giallo che gli pende sulla testa. Per il resto gioca una gara attenta, senza sbavature.

Anguissa 7 – Nelle gare che il camerunense non c’era, il centrocampo ha sofferto, ma stasera si è visto che lui è quello che comanda. Tutti i contrasti sono i suoi e solo nel finale un piccolo errore, ma è insuperabile.

Zielinski 7 – In settimana il polacco aveva la tracheite, ma per fortuna ha recuperato ed ha dominato la mediana azzurra. Suo l’assist per la rete di Elmas, poi sradica palloni in mezzo e vince anche fisicamente. Guai farne a meno.

Lobotka 6,5 – Il calciatore slovacco, recuperato in extremis, entra a metà ripresa, ma ha leggerezza nel gestire la palla. Spalletti è contento per l’atteggiamento e l’ex Celta Vigo ci mette anche qualità.

Elmas 7 – Il macedone quest’anno è l’uomo in più del Napoli. Segna da vero centravanti su azione da calcio d’angolo. Poi da un mano in mezzo al campo e finchè resta in campo ci mette del suo.

Lozano 6 – Se la partita di Lozano fosse stata giudicata a blocchi, bene in fase difensiva, dove vince i contrasti, meno in attacco. Cresce nella ripresa dove cerca le giocate per i compagni. Deve insistere nell’uno contro uno, ma stasera ha dato il suo contributo.

Petagna 6,5 – L’ex della sfida ha iniziato la gara con grande verve, vince i duelli fisici e fa salire la squadra. Peccato solo per la palla gol avuta nella ripresa dov’è mancato in cinismo. Ma il compito chiesto da Spalletti lo ha fatto alla grande.

Flop

Demme 5,5 – Il centrocampista tedesco, rispetto alla sfida con l’Empoli, qualche piccolo passo in avanti, ma ancora non è al top della forma, anche se cerca di dare il massimo.

A cura di Alessandro Sacco