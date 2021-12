Serie A/ Gare 18:00-18a giornata: Pari nel Derby, tre punti per il Toro!

Questa sera alle ore 18:00, vanno in scena i match della diciottesima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento dei match Sampdoria-Venezia e Torino-Hellas Verona:

Sampdoria-Venezia: 1-1

Passa neanche un minuto e la Samp grazie al cross di Augello, la sponda di Caputo e il destro in rete di Gabbiadini passa in vantaggio. Al 26esimo, Candreva prova su punizione diretta, sfera di poco alta. Al 32esimo, Kiyine su punizione calcia forte, sfera di poco a lato. Al 42esimo, Candreva viene lanciato in profondità e calcia un tiro molto forte, sul quale Romero ha dovuto impegnarsi e deviare in corner. Al 47esimo, Thorsby da ottima posizione colpisce di testa dopo un cross, sfera di pochissimo a lato. Al 49esimo, Kiyine serve Aramu in area che la piazza di sinistro, sfera di poco a lato. Al 60esimo, Johnsen crossa sul secondo palo per Aramu che di testa spedisce a lato. Al 62esimo, Verre calcia dai 25 metri, respinge Romero sui piedi di Thorsby che da pochi metri calcia incredibilmente alto. All’87esimo, Henry recupera palla e dal limite dell’area di rigore tenta un tiro a giro che si insacca nel sette per il pareggio del Venezia. Dopo 5 minuti di recupero è terminato il match!

Pareggio importante per il Venezia che muove la classifica e non perde lo scontro diretto. Può essere contenta anche la Samp, che però all’ultimo si è fatta sfuggire una vittoria che sarebbe stata importantissima. Migliori in campo Gabbiadini per la Samp ed Henry per il Venezia

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski ( 61′ Dragusin ), Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal ( 86′ Askildsen ), Adrien Silva, Thorsby; Gabbiadini ( 61′ Verre ), Caputo ( 76′ Quagliarella). All.: D’Aversa.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Mazzocchi; Tessmann ( 58′ Henry ), Ampadu ( 58′ Vacca ), Busio ( 69′ Crnigoj ); Aramu( 79′ Forte ), Johnsen ( 69′ Sigurdsson ), Kiyine. All.: Zanetti.

Ammonizioni: 81′ Audero (S), 82′ Forte (V), 88′ Adrien Silva (S)

Marcatori: 1′ Gabbiadini (S), 87′ Henry (V)

Torino-Hellas Verona: 1-0

Al 22esimo, Sanabria ruba il pallone a Magnani che lo stende da ultimo uomo. Dopo un lungo check VAR, l’arbitro espelle il difensore. Sulla punizione seguente Ricardo Rodriguez calcia in area, dove un rimpallo favorisce Pobega che da solo di mancino porta in vantaggio il Torino. Al 45+2′, Rodriguez crossa dalla sinistra per Singo che di testa spedisce di poco a lato. Al 61esimo, Veloso la mette da calcio d’angolo, spizza Sutalo, che spedisce di pochissimo a lato. All’89esimo, Tameze riceve un’ottima palla e calcia con Milinkovic-Savic che si distende e devìa in corner. Dopo 4 minuti di recupero termina il match!

Ottima vittoria per il Torino che con questa vittoria, può sperare di ambire per una posizione europea. Male il Verona, che si allontana dalle zone alte della classifica. Migliori in campo Pobega per il Torino e

TORINO (3-4-2-1): Vanja; Djidji ( 54′ Zima ), Bremer, Rodriguez ( 79′ Buongiorno ); Singo ( 79′ Ola Aina ), Lukic, Pobega ( 79′ Mandragora ), Vojvoda; Praet ( 62′ Brekalo ), Pjaca; Sanabria. All.: Juric.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Veloso ( 72′ Bessa ), Ilic ( 86′ Hongla ), Lazovic; Lasagna ( 29′ Tameze ), Caprari ( 86′ Cancellieri ( 29′ Sutalo ) ); Simeone. All.: Tudor.

Ammonizioni: 28′ Ceccherini (V), 65′ Simeone (V), 92’Buongiorno (T)

Marcatori: 25′ Pobega (T)

Espulsioni: 24′ Magnani (V)